Drittes Flüchtlingsboot innerhalb von zwei Tagen vor Mallorca entdeckt

Ein Boot der Seenotrettung hat in der Nacht auf Mittwoch (27.9.) ein weiteres Flüchtlingsboot mit 16 Insassen vor der Küste von Mallorca entdeckt. Das südlich von Cabrera abgefangene Boot ist das dritte innerhalb von zwei Tagen.

Den 16 Bootsflüchtlingen ging es gesundheitlich gut, einer von ihnen musste jedoch wegen Unterkühlung behandelt werden, wie der Rettungsdienst 112 per Twitter mitteilte. Alle 16 Personen seien volljährig und in die Wache der Guardia Civil nach Palma de Mallorca gebracht worden. Das Procedere sieht vor, dass die Immigranten in ein Auffanglager auf dem spanischen Festland gebracht und nach einer Prüfung ihre Falls abgeschoben werden.

Das erste Flüchtlingsboot war am Montag gegen 22 Uhr ebenfalls in der Nähe von Cabrera entdeckt worden, es wurde von der Guardia Civil gestoppt. An Bord waren 16 Personen, darunter zwei Minderjährige. Ein zweites Boot wurde dann am frühen Dienstagmorgen vor der Küste von Santanyí entdeckt, an Bord waren sieben Pesonen, wie die Delegation der Zentralregierung mitteilte.

Die Zahl der im Jahr 2017 vor Mallorca entdeckten Flüchtlingsboote ist damit auf 17 gestiegen. Im Vorjahr waren es nur drei. /ff

