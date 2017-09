Krise in Katalonien: Guardia-Civil-Einheit von Mallorca nach Barcelona verlegt

Um das als illegal eingestufte Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien zu unterbinden, werden an diesem Wochenende auch Einsatzkräfte der Guardia Civil von Mallorca aufs spanische Festland verlegt. Rund 30 Beamte der Einheit USECIC ("Einheit für Bürgersicherheit") haben die Reise nach Katalonien angetreten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (27.9.) berichtet. Die Beamten und ihre Fahrzeuge wurden per Fähre nach Barcelona gebracht.

Die Beamten sollen in Katalonien mit dafür sorgen, die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten, wie es heißt. Obwohl in den vergangenen Tagen für die Abhaltung des Referendums verantwortliche Politiker festgenommen und bei Durchsuchungen illegale Wahlzettel beschlagnahmt worden waren, hält die Regionalregierung an dem Termin an diesem Sonntag (1.10.) fest. /ff

