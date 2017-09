Strandwetter auf Mallorca bis in den Oktober hinein

Auch Ende September ist die Cala Romántica wie hier am Mittwochnachmittag (27.9.) noch romantisch warm.

Das liebliche und warme Herbstwetter auf Mallorca setzt sich bis in den Oktober hinein fort. Bis zum Wochenende (30.9./1.10.) sollen die Höchsttemperaturen wie bereits in den vergangenen Tagen bei 27 bis 28 Grad liegen. Besonders positiv ist, dass der im Herbst mitunter unangenehm kühle Wind dieser Tage schwach ausfällt, was Strandbesuche angenehmer macht. Bei 25 bis 26 Grad ist das Wasser des Mittelmeers noch immer warm genug zum Baden.

Dass Herbst ist, merkt man daran, dass die Nachttemperaturen nur noch bei 15 bis 16 Grad liegen. Wobei örtlich gemeinhin Ausreißer nach unten oder oben gemessen werden, wie aus der untenstehenden Grafik hervorgeht, die sich auf die Nacht zum Mittwoch (27.9.) bezieht:

Auch in der neuen Woche sollen sich die Maximalwerte von 27 bis 28 Grad halten. /it