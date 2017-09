Eitel Sonnenschein auf Mallorca mit kleiner Unterbrechung

Blauer Himmel am Donnerstagnachmittag (28.9.) in Cala Ratjada.

Blauer Himmel am Donnerstagnachmittag (28.9.) in Cala Ratjada. Foto: MZ-Webcam

Das derzeit vor allem sonnige Wetter auf Mallorca wird am Sonntag (1.10.) kurzzeitig etwas eingetrübt. Denn am Vormittag bedecken laut dem Wetterdienst Aemet Wolken den Himmel, weshalb der Samstag für einen Strandbesuch geeigneter ist. Die Temperaturen gehen aber nicht zurück, bis in die nächste Woche hinein werden 27 Grad erreicht.



Unsere Livecams auf Mallorca

Der Wind weht dazu eher schwach und mitunter böig aus unterschiedlichen Richtungen. Nachts gehen die Werte auf 15 bis 16 Grad zurück, was bedeutet, dass die Jacken aus den Schränken geholt werden sollten.

An der meist sonnigen Wetterlage soll sich bis auf weiteres nichts grundlegend ändern. /it