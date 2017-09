Neue Werbespots: Wahre Mallorca-Liebhaber schwören dem Sommer ab

Familiärer, authentischer, mehr Zeit und Ruhe - wer sich die neuen Spots des balearischen Tourismusministeriums angeschaut hat, wird es dich drei Mal überlegen, ob er tatsächlich im Sommer nach Mallorca kommen will. "Better in Winter" heißt schließlich das Motto der neuen Tourismuswerbung auf den Balearen.

Badespaß am Sommerstrand sucht man denn auch vergebens in den neuen Spots, die die Landesregierung jetzt vorgestellt hat. Stattdessen sieht man ausländische Gäste in langärmeliger Kleidung, vor allem beim Essen und Schlemmen, beim Besuch von Höhlen, im Plausch mit Einheimischen. Sicher ist: Die Landesregierung wird sich nicht vorhalten lassen können, dem Massenansturm im Sommer zu fördern.

Das Winterhalbjahr ist doch viel schöner, schwärmt zum Beispiel Julia über Ibiza - von ihren früheren Besuchen im Sommer wolle sie nichts mehr wissen:



Auch Britta, die inzwischen einen Menorquiner geheiratet hat, ist hin und weg von den Inseln im Winterhalbjahr:



"I love january", ruft entzückt die Britin, während sie in Jacke am Strand entlang spaziert:



Und auch der Franzose Eric will vom Sommer auf Mallorca nichts wissen, wenn er durch die Dörfer der Tramuntana streift: