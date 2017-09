Gegendemonstration: "Wir sind Mallorquiner, nicht Katalanen"

Spanische, balearische aber keine katalanischen Flaggen am Samstagmittag (30.9.) auf der Demonstration in Palma de Mallorca

Spanische, balearische aber keine katalanischen Flaggen am Samstagmittag (30.9.) auf der Demonstration in Palma de Mallorca Foto: DM

Nachdem am Freitagabend (29.9.) mehr als 3.500 Menschen bei einer Kundgebung in Palma de Mallorca ihre Unterstützung für das geplante Unabhängigkeits-Referendum in Katalonien zum Ausdruck gebracht hatten, wurden am Samstagmittag (30.9.) nun die Gegenstimmen laut: Mehr als 1.000 Leute trafen sich laut der Nationalpolizei um 12 Uhr am Rathausplatz. Ihr Motto: "Wir alle sind Spanien."

Organisiert worden war der Protest von der konservativen Stiftung "Fundación Nacional Círculo Balear". "Hoch lebe Spanien" aber auch "wir sind Mallorquiner, nicht Katalanen" war auf den Schildern der Demonstranten zu lesen, sowie "Gegen die Übernahme der Balearen durch das Putsch-Projekt des katalanischen Separatismus."

Die Veranstaltung dürfte nicht zuletzt deshalb so gut besucht sein, weil sich viele konservative Landwirte und Stierkampfbefürworter im Anschluss an eine andere Demonstration gegen die balearische Umweltpolitik zu den Protestlern am Rathausplatz gesellten. /somo