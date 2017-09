Mallorca geht für Katalonien auf die Straße

Rund 3.500 Menschen zeigten am Freitag (29.9.) in Palma de Mallorca ihre Unterstützung für Katalonien

Rund 3.500 Menschen zeigten am Freitag (29.9.) in Palma de Mallorca ihre Unterstützung für Katalonien Foto: Guillem Bosch

Rund 3.500 Menschen haben sich am Freitagabend (29.9.) im Zentrum von Palma de Mallorca zusammengefunden, um ihre Unterstützung zum geplanten Referendum in Katalonien zu symbolisieren. Unter dem Motto "Für die Demokratie" zogen sie von der Plaça d'Espanya zum Paseo del Borne. Immer wieder wurde gerufen: "Deixau votar el poble català" - "Lasst das katalanische Volk abstimmen".

Wie spanische Inselmedien berichten, waren nicht alle Passanten einer Meinung mit den Demonstranten. Immer wieder sollen auch Parolen wie "Viva España" - "Hoch lebe Spanien" zu hören gewesen sein. Doch die Teilnehmer ließen sich nicht beirren und hielten mit Aufrufen zur Demokratie dagegen. "Euch machen die Wahlurnen mehr Angst als die Waffen", spotteten einige und wandten sich zudem auf Englisch an die Öffentlichkeit: "Europäer, ignoriert nicht, was passiert. Das ist keine Demokratie, stoppt Unterdrückung!"

Auch viele Mitglieder der lokalen Ökopartei Més und der linken Protestpartei Podemos unterstützten die Demonstranten, unter anderem auch Inselratspräsident Miquel Ensenyat und Umweltminister Vicenç Vidal und Més-Sprecher David Abril. Abril gab seine Sorgen darüber zum Ausdruck, dass die Zentralregierung mit ihrem resoluten Vorgehen "Menschen- und Bürgerrechte verletzen" könne. Deshalb sei auch geplant, dass eine Delegation am Sonntag (1.10.) von Mallorca nach Barcelona reisen werde, um dort ebenfalls Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.

Die Sprecherin der balearischen Landesregierung, Pilar Costa, rief derweil in einer öffentlichen Stellungnahme die zentralspanische Regierung, aber auch die Führungskräfte in Katalonien zu "Mäßigung" und "Dialog" auf. Wichtiger als das, was am Sonntag (1.10.) bei dem von den Katalanen geplanten, aber von der spanischen Verfassung nicht gebilligten Referendum geschehe, sei das, was im Anschluss passiere. Man müsse eine "politische Lösung" finden, so Costa. "Ohne Dialog wird weder Verständnis noch Übereinkunft möglich sein." /somo

