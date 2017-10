Katalonien-Konflikt: Spontan-Demos auf Mallorca angesetzt

Mallorca blickt am Sonntag mit Spannung in die Nachbarregion Katalonien, wo die Ausschreitungen wegen des geplanten aber verbotenen Unabhängigkeits-Referendums immer mehr ausufern. Die Gruppe "Vereinigungen für die Demokratie" ruft daher zu einer spontanen Zusammenkunft am Sonntagabend (1.10.) um 19 Uhr auf Palmas Rathausplatz auf. In Capdepera will man sich zur selben Zeit an der Plaça d'Orient treffen.

Auf den Veranstaltungen soll der Missmut der Teilnehmer über das Vorgehen der Guardia Civil und der Nationalpolizei in Katalonien zum Ausdruck gebracht werden. Nach Meinung der Veranstalter handeln die Sicherheitskräfte "gewaltsam" und "gegen frieldliche bürgerliche Absichten" eines Volks, das wählen will. Daher solle die mallorquinische Gemeinschaft "gemeinsam für Demokratie" auf die Straße gehen, heißt es weiter.

Bereits am Freitagabend (29.9.) waren in Palma mehr als 3.000 Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen, die Verbundenheit mit den Bestrebungen der Katalanen, über die Unabhängigkeit der Region abzustimmen, zeigen wollten. Am Samstag (30.9.) hingegen versammelten sich rund 1.000 Menschen in der Inselhauptstadt, um klar zu machen, dass die Balearen nicht Katalonien seien und man sich von dem Referendum distanziere. /somo