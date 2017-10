Katalonien-Konflikt: Spontane Demos auf Mallorca angesetzt

Mallorca blickt am Sonntag mit Spannung in die Nachbarregion Katalonien, wo die Ausschreitungen wegen des geplanten aber verbotenen Unabhängigkeits-Referendums immer mehr ausufern. Die Gruppe "Vereinigungen für die Demokratie" ruft daher zu einer spontanen Zusammenkunft am Sonntagabend (1.10.) um 19 Uhr auf Palmas Rathausplatz auf. Auch in vielen anderen Insel-Gemeinden sind Versammlungen geplant.

Demonstrationen auf Mallorca am 1. Oktober PALMA, Plaza de Cort, 19 Uhr

SINEU, Plaza, 18 Uhr

ALGAIDA, vor dem Rathaus, 18 Uhr

POLLENÇA, Plaza Major, 18 Uhr

SA POBLA, vor dem Rathaus, 20 Uhr

FELANITX, vor dem Rathaus, 19 Uhr

BUNYOLA, la Plaza, 20 Uhr

MANACOR, Sa Bassa, 19 Uhr

PORRERES, vor dem Rathaus, 18 Uhr

SON SERVERA, Plaza Sant Joan, 18 Uhr

SÓLLER, la Plaza, um 19 Uhr

CAPDEPERA, Plaza de Oriente, 19 Uhr

Auf den Veranstaltungen soll der Missmut der Teilnehmer über das Vorgehen der Guardia Civil und der Nationalpolizei in Katalonien zum Ausdruck gebracht werden. Nach Meinung der Veranstalter handeln die Sicherheitskräfte "gewaltsam" und "gegen frieldliche bürgerliche Absichten" eines Volks, das wählen will. Daher solle die mallorquinische Gemeinschaft "gemeinsam für Demokratie" auf die Straße gehen, heißt es weiter.

Bereits am Freitagabend (29.9.) waren in Palma mehr als 3.000 Menschen zu einer Demonstration zusammengekommen, die Verbundenheit mit den Bestrebungen der Katalanen, über die Unabhängigkeit der Region abzustimmen, zeigen wollten. Am Samstag (30.9.) hingegen versammelten sich rund 1.000 Menschen in der Inselhauptstadt, um klar zu machen, dass die Balearen nicht Katalonien seien und man sich von dem Referendum distanziere.

Die regionale Gruppe der sozialistischen Partei PSOE auf den Balearen (PSIB) reagierte am Sonntag in einer Pressemitteilung auf die Ausschreitungen in Katalonien. Der PSIB-Sprecher und balearische Arbeitsminister Iago Negueruela brachte seine Sorge um die Entwicklungen in der Nachbarregion zum Ausdruck. Die Vorgehensweise der Zentralregierung sei "unverhältnismäßig". Das harte Durchgreifen der Nationalpolizei und der Guardia Civil zeige, dass Ministerpräsident Mariano Rajoy "unfähig" sei, einen politischen Ausweg aus dem Konflikt zu finden. Gleichzeitig mahnte Negueruela zur Ruhe.

Auch die balearische Ministerpräsidenton Francina Armengol äußerte sich kritisch über die Vorgehensweise der Sicherheitskräfte und betonte ihre "tiefe Trauer" darüber, dass es so weit gekommen ist.

Inselratspräsident Miquel Ensenyat fand noch deutlichere Worte: Rajoy müsse zurücktreten, gab er am Sonntag bekannt. Gewalt und Druck gegen Bürger auszuüben, die wählen wollen, sei mit der Demokratie unvereinbar.

Eine ähnliche Reaktion kam vom balearischen Podemos-Sprecher Alberto Jarabo. Rajoy sei nach den Vorkommnissen am Sonntag kein vollwertiger Gesprächspartner mehr, mit dem man zu einer politischen Lösung kommen könne. /somo