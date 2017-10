In Katalonien marschiert die Polizei auf

MZ in Barcelona: Am Morgen vor dem Referendum

In Katalonien hat sich die Lage am Sonntagvormittag (1.10.) zugespitzt: Vielerorts ist die Nationalpolizei und die Guardia Civil angerückt, um das vom spanischen Verfassungsgericht für illegal erklärte Referendum über die Unabhängigkeit der Region zu unterbinden. Dabei ist es auch zu ersten Auseinandersetzungen mit Befürwortern der Abstimmung gekommen. Im Vorfeld hatten sowohl die Separatisten als auch die Zentralregierung in Madrid betont, auf jeden Fall einen Gewaltausbruch verhindern zu wollen.

Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra hatte sich am frühen Sonntagmorgen (1.10.) geweigert, die Wahllokale zu schließen, obwohl ein Gerichtsbeschluss sie dazu verpflichtet hat. In den frühen Morgenstunden schalteten sich daraufhin die Nationalpolizei und die Guardia Civil ein.

Die Befürworter des Referendums hatten vielerorts schon zuvor die häufig in Schulen untergebrachten Wahllokale besetzt, in denen die Katalanen trotz des Verbots durch das Verfassungsgerichts ihre Stimme für oder gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien abgeben wollen. Unter Sprechchören "Votarem"- "Wir werden wählen" weigern sie sich, die Polizisten einzulassen. Die Beamten haben die Order, die Wahlurnen und -unterlagen zu beschlagnahmen.

In einer Schule in Sant Julià de Ramis, in der der Präsident der Regionalregierung Carles Puigdemont am Sonntagmorgen wählen sollte, schlugen Polizisten die Scheiben ein und arbeiteten sich mit Gewalt zu den Wahlurnen durch. Dennoch gelang es Puigdemont, seine Stimme abzugeben.

Trotz der Polizeieinsätze konnte am späten Vormittag vielerorts noch gewählt werden. Die katalanische Landesregierung hatte am Sonntagmorgen angekündigt, dass die Wähler nicht mehr nur in dem ihnen zuvor zugewiesenen Wahllokal ihre Stimme abgeben können, sondern in allen Wahllokalen.

Auch Mallorquiner sind nach Katalonien gereist, um das Referendum zu unterstützen und an den Besetzungen der Wahllokale teilzunehmen.



Wird aktualisiert.