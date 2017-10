Auch Mallorquiner besetzen Wahllokale in Katalonien

â€?Die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra hat sich am frühen Sonntagmorgen (1.10.) geweigert, die Wahllokale zu sperren, in denen das von der Regionalregierung in Katalonien geplante Referendum über die Unabhängigkeit der Region stattfinden soll, obwohl ein Gerichtsbeschluss sie dazu verpflichtet hat.

Wie MZ-Schwesterzeitung Diario de Mallorca berichtet, hat sich nun die Nationalpolizei eingeschaltet. Zahlreiche Beamte observieren die Lokale, die um 9 Uhr geöffnet werden sollen. Rund 20 Nationalpolizisten haben bisher erfolgteich versucht, in die öffentlichen Schule Ramon Llull in Barcelona einzudringen, einem der Orte, in denen die Katalanen trotz des Verbots durch das Verfassungsgerichts ihr Stimme für oder gegen eine Abspaltung Kataloniens von Spanien abgeben wollen. Rund hundert Menschen versperrten ihnen den Weg. Bereits seit Freitagabend (29.9.) sind zahlreiche Wahllokale von Referendums-Befürwortern besetzt. Von Gewalt ist nicht die Rede.

Bei einem Treffen der katalanischsprachigen Länder am Samstagabend (20.9.), zu denen neben Katalonien auch die Region Valencia und die Balearen gehören, kamen laut Diario de Mallorca auch hunderte von Mallorquinern in der Universität in Barcelona zusammen. Viele von ihnen machten deutlich, auch bei der Durchführung der Wahl behilflich sein zu wollen und Besetzungen zu unterstützen. /somo



