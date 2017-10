Serien-Einbrecher in Santa Ponça gefasst

Die Guardia Civil hat eigenen Angaben zufolge einen Mann auf Mallorca festgenommen, der vermutlich für mehr als 20 Einbrüche im beliebten Urlaubsort Santa Ponça verantwortlich ist.

Wie es heißt, sei der 25-Jährige in zahlreiche Bars und Läden eingestiegen und entwendete Bargeld und Wertgegenstände. Seine Masche sei immer die gleiche gewesen: Am frühen Morgen, bevor die Lokale öffneten, schlug er die Türen ein und bediente sich dessen, was er im Inneren vorfand. Einmal soll er sogar in eine Einrichtung eingestiegen sein, in der Kindergeburtstage gefeiert werden. Er ließ sie verwüstet zurück.

Was er nicht bedacht hatte: In einigen Einrichtungen waren Sicherheitskameras angebracht. Schnell konnten die Ermittler Zusammenhänge zwischen den Taten herstellen und die Identität des Mannes ermitteln. /somo