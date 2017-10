Deutscher Urlauber nach Sturz aus viertem Stock schwer verletzt

Ein deutscher Mallorca-Urlauber ist bei einem Sturz aus dem vierten Stock eines Hotels an der Playa de Palma schwer verletzt worden.

Zu dem Sturz kam es gegen 4 Uhr morgens in der Nacht auf Sonntag (1.10.) in einem Hotel des Carrer Parcelles, im Viertel Les Meravelles. Der 21-Jährige stürzte nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" vom Balkon eines Zimmers und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Berichtet wird in den mallorquinischen Lokalmedien außerdem, dass der Deutsche kein Gast in dem Hotel gewesen sei und größere Mengen Alkohol getrunken habe.

Ein Ambulanzwagen brachte den verletzten Urlauber ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. Die Nationalpolizei auf Mallorca hat Ermittlungen eingeleitet. /ff