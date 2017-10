Zahl der Badetoten auf Mallorca deutlich rückläufig

Die Zahl der Badetoten auf Mallorca und den anderen Balearen-Inseln ist in diesem Jahr deutlich rückläufig. Kamen in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres laut vorläufigen Zahlen der spanischen Vereinigung der Rettungsschwimmer 33 Personen an Stränden und Pools ums Leben, waren es in diesem Jahr bislang 23, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (2.10.) heißt.

Spanienweit wurden dagegen bereits mehr als 400 Badetote registriert, deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als die Zahl nach neun Monaten bei 361 lag.

Die überwiegende Zahl der Badetoten auf Mallorca sind Personen über 55 Jahre, die einen plötzlichem Herzstillstand oder Schlaganfall während des Badens erleiden.

