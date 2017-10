Katalonien könnte schon am Montag die Unabhängigkeit ausrufen

Die Regionalregierung von Katalonien wird möglicherweise am Montag (9.10.) die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen. Wie die Zeitung "La Vanguardia" berichtete, haben sich die Vertreter der Koalitionsparteien am Mittwoch (4.10.) darauf geeinigt, für Montag eine Plenarsitzung einzuberufen. Der Termin wurde von Sprechern der Parteien bestätigt.

Einziger Tagesordnungspunkt sei die "Analyse" der Ergebnisse des Referendums über die Loslösung von Spanien am Sonntag und "deren Auswirkungen", hieß es. Ob es am Montag bereits eine Abstimmung über die Unabhängigkeit geben wird, wurde nicht mitgeteilt. Allerdings hatte der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont am Dienstag noch einmal bekräftigt, dass sich Katalonien innerhalb von wenigen Tagen unabhängig erklären wolle. Kontakt zwischen der Zentralregierung in Madrid und seiner Regierung gebe es derzeit nicht.

Hintergrund: Der König spricht ein Machtwort

Sollte es zur Abstimmung am Montag kommen, gilt eine Unabhängigkeitserklärung als sicher. Die separatistischen Allianz Junts pel Sí (Gemeinsam fürs Ja) und die kleine Linkspartei CUP, die Katalonien gemeinsam regieren, haben im Regionalparlament in Barcelona eine absolute Mehrheit der Sitze.

Bei einem vom spanischen Verfassungsgericht als illegal eingestuften Referendum hatte sich am Sonntag (1.10.) eine Mehrheit für die Loslösung von Spanien ausgesprochen. Die Wahlbeteiligung soll bei rund 40 Prozent gelegen haben. Am Tag des Referendums war es zu schweren Zusammenstößen zwischen Wählern und der aus Madrid und anderen Landesteilen geschickten Polizei gekommen. /jk