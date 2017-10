Katalonien-Krise: Spanischer König spricht ein Machtwort

In einer Fernsehansprache zur Katalonien-Krise hat der spanische König Felipe VI. am Dienstagabend (3.10.) deutlich Stellung gegen die Abspaltungspläne der katalanischen Regionalregierung bezogen. Er rief dazu auf, die "verfassungsrechtliche Ordnung" wieder herzustellen.

Deutliches Machtwort

"Gewisse Politiker in Katalonien" hätten die "Prinzipien der Demokratie und des Rechtsstaats gebrochen", erklärte der König in Bezug auf die Regionalregierung unter Ministerpräsident Carles Puigdemont. Dieses Unverantwortliche Handeln habe "die Harmonie und das Zusammenleben der katalanischen Gesellschaft untergraben". Das "verantwortungslose Handeln" setze "die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stabilität in Katalonien und in ganz Spanien aufs Spiel".

In dieser extremen Situation sei es die Pflicht der Staatsgewalten die "verfassungsrechtliche Ordnung wieder herzustellen und das normale Funktionieren der Institutionen und des Rechtsstaates", so der König, der das "eindeutige Engagement der Krone" für die Verfassung und die spanische Einheit unterstrich.

Geteilte Reaktionen

Die in der Katalonien-Frage gespaltene spanische Gesellschaft reagierte mit entsprechend geteilten Reaktionen auf die Rede des Monarchen. Der Sprecher der in Madrid regierenden Konservativen (PP), Pablo Casado, lobte die Rede als Botschaft der "Eintracht und Verantwortung" und warb um deren allgemeine Unterstützung.

Auch die Fraktionssprecherin der Sozialisten (PSOE), Margarita Robles, stellte sich hinter die Rede. Robles hob den Aufruf zur "Besonnenheit, des Verständnisses und der Einheit" hervor. Diese Qualitäten "sind sehr notwendig, um das so gravierende Problem zu lösen, das wir im Moment in Katalonien haben", so die Sozialistin.