Discounter Lidl eröffnet seine 18. Mallorca-Filiale

Der Discounter Lidl hat am Mittwoch (4.10.) eine neue Mallorca-Filiale in der Gemeinde Sa Pobla eingeweiht. Die neue Niederlassung, die laut Unternehmensangaben ab Donnerstag um 9 Uhr für Kunden öffnet, wurde in Anwesenheit des Bereichsleiters Balearen, Achim Becker, und des Bürgermeisters von Sa Pobla, Biel Ferragut, in Betrieb genommen.

Die neue Filiale befindet sich auf der Umgehungsstraße Ronda Est, zwischen den Abzweigungen nach Pollença und Alcúdia. Es ist das inzwischen 18. Geschäft auf Mallorca, zuletzt hatte der Discounter eine Filiale in der Nähe der Palma Arena eröffnet. Derzeit wird zudem die Niederlassung in Coll d'en Rabassa neu gebaut, die Eröffnung ist für Herbst geplant.

Konkurrent Aldi ist unterdessen mit acht Filialen auf Mallorca präsent. /ff