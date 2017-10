Einbruch bei Mallorca-Deutschem: Wer hat diese Kunstwerke gesehen?

Ein deutscher Mallorca-Resident hat auf das Auffinden von zwei Gemälden, die bei einem Einbruch gestohlen worden sind, eine Belohnung ausgesetzt.

Zu dem Einbruch war es am 24. September in der Nähe von Manacor im Osten von Mallorca gekommen. "Unser Haus ist sehr schwer zu finden, selbst die Polizei aus Manacor hat es nicht gefunden", so der Besitzer gegenüber der Mallorca Zeitung. "Daher vermuten wir, dass einer der Arbeiter während des Hausbaus einem Dritten einen Tipp gegeben hat."

Die gestohlenen Kunstwerke seien inzwischen registriert im Art Loss Register, einer internationalen Datenbank für gestohlene Kunstwerke. "Damit sind sie im Prinzip für den Dieb wertlos", so der Deutsche. Die Polizei in Manacor habe unter der Anzeigennummer 5208 eine Strafanzeige aufgenommen (E-Mail: manacor.denuncias@policia.es).

Zusätzlich werde eine Belohnung in Höhe von 2.000 Euro für jedes der gestohlenen Kunstwerke und für jeden Tipp gezahlt, der die Kunstwerke wiederbringe oder zu den Dieben führe. Das gelte auch für die anonyme Rückgabe der Kunstwerke. /ff

Hinweise leitet die MZ an den Betroffenen weiter, bitte mailen Sie uns unter web.mz@epi.es, Stichwort: Einbruch Manacor



Zu den Kunstwerken im einzelnen:

1. Kunstwerk (links)

Künstler: Billy Childish,

Titel: With Scout,

Herstellungsjahr: 2010,

Technik: Öl und Kohle auf Leinen, ungerahmt

Wert: 25.000 Euro

Maße: 152,5 cm x 91,5 cm



2. Kunstwerk (rechts)