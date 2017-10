Erst Sonne, dann Regen, dann wieder Sonne auf Mallorca

So schön! Die sonnendurchflutete Playa de Muro am Donnerstagvormittag (5.10.).

So schön! Die sonnendurchflutete Playa de Muro am Donnerstagvormittag (5.10.).

Nach einem örtlich möglicherweise feuchten Intermezzo in der Nacht zum Samstag (7.10.) setzt sich auf Mallorca zeitweise wieder die Sonne durch – wenn auch bei spürbare niedrigeren Temperaturen. Am Wochenende (7./8.10.) werden laut dem Wetterdienst Aemet nur noch 23 Grad erreicht. Und nachts empfiehlt es sich, sich bei 14 Grad dicker anzuziehen. Der Wind weht bis Freitagnachmittag schwach, am Abend dreht er auf Nordost, frischt gehörig auf und läutet den Wetterwechsel ein.



Am Donnerstag gestaltete sich das Wetter dagegen noch spätsommerlich warm bei 26 Grad und strahlend blauem Himmel. Bei einer Meerwassertemperatur von noch 25 Grad zog es noch etliche Menschen an die Strände.

Nach dem frischeren Wochenende steigt die Regenwahrscheinlichkeit erneut, und zwar auf 55 Prozent. Die Höchsttemperatur beträgt dann nur noch 22 Grad. /it