Hostal Baleares in Palma de Mallorca wird zum Vier-Sterne-Hotel

Arbeiten am Hostal Baleares in Palma de Mallorca.

Arbeiten am Hostal Baleares in Palma de Mallorca. Foto: Mielniezuk

Das frühere Hostal Baleares in Palma de Mallorca wird zu einem Vier-Sterne-Hotel. Die früher beliebte Pension, die vor mehr als 30 Jahren schloss, wird in Kürze saniert, um in Zukunft als Boutique-Hotel Gäste in rund 50 Zimmern aufzunehmen, wie es gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" heißt.

Das Gebäude an der Plaza de las Columnas im Viertel Pere Garau haben vor einigen Monaten mallorquinische Investoren erworben. Zunächst wurden einige dringende Reparaturen vorgenommen, nachdem Stücke der Fassade auf die Straße gestürzt waren.

Die eigentlichen Arbeiten sollen 16 Monate dauern und rund 3 Millionen Euro kosten. Die Genehmigung sei nicht vom Moratorium für Hotels betroffen, heißt es in Palmas Rathaus. Allerdings muss eine Reihe von Auflagen zum Denkmalschutz beachtet werden. Veränderungen an der Fassade oder der Innentreppe des Komplexes aus der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts sind deswegen nicht erlaubt.

Anwohner erinnern sich besonders an den Innenhof und eine Bar im Erdgeschoss, die für alle Gäste geöffnet hatte. Beim Hostal Baleares handelte sich um eine der wichtigsten Pensionen von Palma de Mallorca aus der Zeit vor dem Tourismusboom in den 1960er Jahren. /ff