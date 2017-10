Wieder tödlicher Verkehrsunfall bei Son Serra de Marina

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Artà und Alcúdia im Nordosten von Mallorca ist am Sonntag (8.10.) ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich an derselben Stelle, an der im vergangenen Jahr eine deutsche Familie zu Tode kam.

Zu dem Unfall kam es nach Angaben der Verkehrspolizei gegen 13 Uhr, als ein Pkw, der in Richtung Artà unterwegs war, nach links in die Einfahrt des Ausflugsorts Rancho Grande abbiegen wollte. Im selben Moment setzte offenbar der Motorradfahrer zu einem Überholmanöver an. Er wurde in Folge des Aufpralls mehrere Meter durch die Luft geschleudert.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach ersten Angaben um einen 22-Jährigen. Die alarmierten Rettungskräfte versuchten ohne Erfolg, ihn zu reanimieren. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt.

Zuletzt kam an der Stelle im August dieses Jahres ebenfalls ein Motorradfahrer ums Leben. Im vergangenen Jahr war hier bei einem tragischen Unfall eine vierköpfige deutsche Familie ums Leben gekommen. /ff