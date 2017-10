Womöglich doch keine sofortige Unabhängigkeitserklärung

Die katalanische Regierung könnte heute doch nicht die sofortige Unabhängigkeit erklären – und so auf Zeit spielen.

Kataloniens Ministerpräsident Puigdemont könnte in der für 18 Uhr anberaumten Parlamentssitzung nicht die katalanische Republik ausrufen, sondern die Unabhängigkeit verschieben. Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Damit könnte die Regionalregierung einer Entmachtung durch die Zentralregierung entmachten, wie es die spanische Verfassung in Paragraf 155 vorsieht.

Puigdemont könnte so auf Zeit spielen und erneut die internationale Gemeinschaft um eine Vermittlung in der Katalonien-Frage bitten.

Zuvor hatte die balearische Ministerpräsidentin Francina Armengol (PSIB, Sozialisten) in einer Parlamentsdebatte in Palma de Mallorca am Dienstag (11.10) ihren katalanischen Amtskollegen Carles Puigdemont zu einem Verzicht auf die einseitige Unabhängigkeitserklärung aufgefordert.

Zugleich forderte sie den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy dazu auf, nicht auf eine Verfassungsklausel zurückzugreifen, die es ihm erlauben würde, die Regionalregierung in Barcelona zu entmachten."Ein politischer Konflikt kann in keiner Weise mit Repression oder Aussetzung der Autonomie gelöst werden", so Armengo.

Das Parlamentsplenum in Barcelona, auf dem Carles Puigdemont eine katalanische Republik ausrufen könnte, soll um 18 Uhr beginnen.

