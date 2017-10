Spanien-Premier verlangt Klarheit über "Unabhängigkeitserklärung"

Nach der noch einmal aufgeschobenen Unabhängigkeitserklärung des katalanischen Regierungspräsidenten Carles Puigdemont am Dienstag (11.10.) hat Spanien-Premier Mariano Rajoy am Mittwoch unter der Androhung der Aussetzung des Autonomiestatuts Klarheit von der Regionalregierung gefordert. "Es ist dringend geboten, die Situation, die Katalonien derzeit durchlebt, so schnell wie möglich zu beenden", so Rajoy nach einer Sitzung des Ministerrats. In seiner Antwort an Madrid habe Puigdemont Gelegenheit, auf die zahlreichen Forderungen und Bitten einzugehen, die an diesen gestellt worden seien.

Puigdemont hatte mit seiner Rede im katalanischen Regionalparlament für Verwirrung gesorgt. Zum einen erklärte er die Ergebnisse des illegalen Unabhängigkeits-Referendums vom 1.10. für bindend. Man habe sich das "Recht auf einen unabhängigen Staat in Form einer Republik" erstritten. Eine entsprechende Erklärung wurde nach der Debatte von den Abgeordneten der Regierungskoalition unterzeichnet.

Zugleich bat Puigdemont aber das Parlament darum, die Unabhängigkeitserklärung – anders als in einem Wochen zuvor verabschiedeten Gesetz vorgesehen – noch einmal aufzuschieben. Man brauche noch Zeit, um mit der Zentralregierung und anderen Gruppen in einen Dialog zu treten, der eine friedliche Lösung ermögliche. Wie schon in der Vergangenheit befürwortete Puigdemont dabei eine internationale Vermittlung.

Hintergrund: die Erklärung Puigdemonts und die Reaktionen

Sollte nun Katalonien den Forderungen Rajoys nicht nachkommen, dürfte die Zentralregierung mit Berufung auf den Verfassungsartikel 155 die Autonomie Kataloniens aussetzen und deren Regierung faktisch entmachten. /ff