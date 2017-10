Palma de Mallorca knipst Weihnachtsbeleuchtung schon am 23. November an

Fotogalerie: So schön glänzte Palma im vergangenen Jahr

Die Weihnachtsbeleuchtung in Palma de Mallorca wird dieses Jahr bereits am Donnerstag, den 23. November angeknipst. Damit reagiere man auf die Kritik des Einzelhandels im vergangenen Jahr. Einen Tag vor dem sogenannten Black Friday - als wichtigem Verkaufstag zu Beginn des Weihnachtsgeschäfts - solle die Stadt daher schon in vollem Glanz erscheinen. Auch der Weihnachtsmarkt der Innenstadt werde entsprechend früher eingeweiht, um die Adventsstimmung noch zu verstärken.

Im vergangenen Jahr war die Weihnachtsdeko erst am 3. Dezember fertig geworden. Deshalb hatten sich viele Ladenbesitzer beschwert. Allerdings bleibt das Rathaus auch in diesem Jahr nicht von der Kritik der Ladenbesitzer verschont. Die Händler mancher Einkaufsstraßen fühlen sich benachteiligt, weil es dort keine Lichterketten geben werde: Dazu gehören die Straßen General Riera, Balmes, la Soledat, Luca de Tena, Aragón, Geranios sowie das sogenannte neue Stadtzentrum (zwischen dem Kaufhaus El Corte Inglés an den Avenidas und dem Carrer Aragó)

Fotogalerie: So sah die Beleuchtung 2016 aus

Der für die Beleuchtung zuständige Ratsherr für Infrastruktur, Rodrigo A. Romero, hob hingegen stolz hervor, dass Palma die spanische Stadt "mit den höchsten Gesamtlänge von Lichterketten pro Einwohner" sei, die ausschließlich von der Stadt finanziert und installiert würden. An einigen Stellen könne aus technischen oder rechtlichen Problemen keine Lichterketten hängen, erklärte Romero.

Video: So gingen im vergangenen Jahr die Lichter an

Im vergangenen Jahr plante die Stadt einen Etat von 327.000 Euro für insgesamt vier Jahre ein, um neues Material anzuschaffen beziehungsweise altes zu erneuern. Auf diese Weise könne man den Weihnachtsschmuck verbessern und immer mehr Straßenzüge dekorieren. /tg