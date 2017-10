Drei Verletzte nach Brand in Hotel in Santa Ponça

Bei einem Brand in einem Hotel in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca sind in der Nacht auf Freitag (13.10.) drei Personen leicht verletzt worden.

Das Feuer war gegen 1.30 Uhr in der Küche des Hotels ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr auf Mallorca wurde das Hotel evakuiert, 30 Hotelgäste wurden vorsorglich in Sicherheit gebracht. Bei den drei Verletzten handelt es sich um Polizisten, einer von ihnen wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases nach Palma de Mallorca gebracht. /ff