Feuchtes Intermezzo im Anmarsch

Die Palme steht kerzengerade! Heiter bis wolkiges Wetter am Montagvormittag (16.10.) in Port d´Alcúdia. Foto: MZ-Webcam

Das anhaltende warme und sonnige Spätsommerwetter mitten im Oktober auf Mallorca wird bald durch dichte Wolken und mögliche Schauer unterbrochen. Am Mittwochnachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 70 Prozent, am Donnerstagvormittag beträgt sie 65 Prozent. Die Höchsttemperatur sinkt von fast schweißtreibenden 27 Grad am Dienstag (17.10.) auf nur noch 24 Grad, der Wind weht zuweilen recht böig aus dem Südwesten.



Ab Donnerstagmittag jedoch soll es wieder sonnig und mollig warm werden, und auch der Wind soll dann nur noch schwach wehen. Die ganze Zeit über sinken die Nachtwerte nicht unter 15 bis 16 Grad.

Die recht warme Phase auf Mallorca steht trotz des zu erwartenden kurzen feuchten Intermezzos im krassen Gegensatz zu den kühlen Temperaturen in Deutschland. /it