"La Grace" lässt die Herzen der Seebären auf Mallorca höher schlagen

Wie ein echtes Piratenschiff! Spaziergänger am Parc de la Mar vor der Kathedrale in Palma de Mallorca hatten am Sonntag (15.10.) die Gelegenheit, einen guten Blick auf das Segelschiff "La Grace" zu werfen. Dabei handelt es sich um eine 2010 fertiggestellte Replik einer Brigg aus dem 18. Jahrhundert.

Die Bauweise beruht auf Plänen des im Jahr 1768 veröffentlichten Buches Architectura navalis mercatoria des schwedischen Admirals Fredrik Henrik af Chapman, eine Art Bibel des modernen Schiffbaus. Der Name "La Grace" ehrt den tschechischen Seemann und Korsaren Augustin Herman. "La Grace" ist knapp 24 Meter lang und 6 Meter breit. Die Masten ragen 25 Meter in die Höhe. An Bord haben 37 Passagiere Platz. /tg