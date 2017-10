Warnstufe Gelb wegen drohender Gewitter auf Mallorca

Ist das Martinique? Nein, das ist Can Pastilla am Dienstag, den 17. Oktober.

Wer am Mittwochabend (18.10.) auf Mallorca auf die Straße will, sollte seinen Regenschirm nicht vergessen. Der Wetterdienst Aemet rechnet mit heftigen Gewittern, die noch bis Donnerstagmittag anhalten sollen. Dazu kommt es zu manchmal starken Windböen aus südlichen Richtungen. Deswegen gilt in diesem Zeitraum die Warnstufe Gelb.



Die Wetterlage soll sich ab Donnerstagnachmittag wieder normalisieren. Dann soll es bis zum Wochenende heiter bis wolkig und mit 25 Grad noch immer angenehm warm sein. /it