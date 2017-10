Gewitter, Temperatursturz und Warnstufe Gelb auf Mallorca

Port d´Andratx am Mittwochnachmittag (18.10.): Langsam trübt es sich ein.

Wer Wäsche aufhängen will, sollte dies lieber erst am Donnerstagabend (19.10.) tun. Denn von Mittwochabend bis dahin soll es auf Mallorca zu heftigen Gewittern kommen, die einen Temperatursturz auf nur noch maximal 21 Grad einleiten. Die Regenwetterfront rückt aus dem Westen vom spanischen Festland vor, der Wind weht aber eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Es gilt bis Donnerstagnachmittag in der Serra de Tramuntana und im Süden Mallorcas die Warnstufe Gelb.



Infolge des Regens sinken auch die nächtlichen Mindesttemperaturen, und zwar von 14 bis 15 auf nur noch 12 bis 13 Grad. Es ist also angeraten, die Jacken zu entstauben.

Das feuchte Intermezzo endet glücklicherweise so jäh, wie es beginnt. Am Donnerstagnachmittag soll sich erneut die Sonne zeigen, und die Temperaturen berappeln sich bis Samstag wieder auf immerhin 24 Grad. /it