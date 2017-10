Fall Cursach: Rechte Hand des Disco-Königs kommt gegen Kaution frei

Neuigkeiten im Fall Cursach auf Mallorca. Der zusammen mit Bartolomé Cursach verhaftete engste Mitarbeiter des Discokönigs, Bartolomé Sbert, darf das Gefängnis verlassen, wenn er eine Kaution von 500.000 Euro hinterlegt. Das entschied Ermittlungsrichter Manuel Penalva am Mittwoch (18.10.). Medienberichten zufolge könnte Sbert bereits am Donnerstag aus der Untersuchungshaft entlassen werden.

Der Unternehmenschef Cursach und sein Geschäftsführer und engster Vertrauter Sbert waren im Februar 2017 zunächst festgenommen und im März verhaftet worden. Seitdem sitzen sie wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr in Untersuchungshaft. Die Möglichkeit der Freilassung unter Zahlung einer Kaution gilt nur für Sbert, nicht für Cursach, der in einem Gefängnis in Alicante einsitzt.

Die beiden Unternehmer werden einer ganzen Reihe mutmaßlicher Straftaten verdächtigt, darunter Bestechung, Erpressung, Drogen- und Sexualdelikte. Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das Unternehmen über 30 Jahre hinweg systematisch den Einfluss auf die örtlichen Behörden erkaufte, um eine Art Monopolstellung im Vergnügungsgewerbe rund um die Bucht von Palma zu erlangen.

Die Untersuchungsbehörden ermitteln in dem Fall bereits seit vier Jahren. Erst Anfang Oktober war das Ermittlungsgeheimnis aufgehoben worden, sodass den Anwälten der Beschuldigten nun alle Unterlagen zur Verfügung stehen und die Presse über weitere Details des Skandals berichteten. /tg