Kräftiger Regen sorgt für Zwischenfälle auf Mallorca

Nach ausgesprochen feuchten Stunden bei Warnstufe Gelb stellt sich auf Mallorca bis zum Wochenende (21./22.10.) wieder trockenes Wetter ein. Nach 21 Grad am Donnerstag soll die Temperatur bis Samstag laut dem Wetterdienst Aemet bei eher wenig Wind wieder auf 24 Grad steigen. Die Sonne soll sich mehr und mehr blicken lassen, und nachts geht es auf 12 bis 13 Grad herunter.



Am Donnerstag regnete es zeitweise heftig auf Mallorca. Mehr als 20 Liter pro Quadratmeter fielen in Puigpunyent, Montuïri und Sant Llorenç. Örtlich kam es zu Überschwemmungen, und das vor allem in Calvià im Südwesten der Insel. Dort mussten drei Bushaltestellen geschlossen werden, betroffen waren die Linien 104 und 106.

Ein weiteres feuchtes Intermezzo mit Regen und erneut nur 21 Grad stellt sich am Sonntag auf der Insel ein. Danach jedoch soll es wieder deutlich sonniger werden. Und die Temperaturen sollen wieder auf 24 Grad steigen. /it