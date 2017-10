Ecotasa statt Marketing: Tourismusagentur auf Mallorca wird umgebaut

Die Tourismusagentur der balearischen Landesregierung, die sich bislang um die Tourismuswerbung auf Mallorca kümmert, wird umgebaut. Im Zuge der Übertragung der Zuständigkeiten für das Tourismusmarketing an die Inselräte soll die Agencia Balear de Turismo (ATB) künftig die Projekte koordinieren, die mit der Touristensteuer finanziert werden, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Freitag (20.10.) berichtet. Deswegen werde voraussichtlich auch der Name der Agentur geändert.

Die Übertragung der Zuständigkeiten an die Inselräte war schon länger gefordert worden - die Inseln sollen sich jeweils selbst im Ausland vermarkten, unter den jeweiligen Marken Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera. Offiziell beschlossen werden sollte der Schritt durch das Kabinett am Freitag.

Dass die Umstrukturierung etwas mit dem Skandal um öffentliche Aufträge für Studien zu tun hat, wurde gegenüber dem "Diario de Mallorca" zurückgewiesen. So musste der Leiter der ATB, Pere Muñoz, seinen Rücktritt erklären, nachdem die Staatsanwaltschaft Klage eingereicht hatte. Ihm wird vorgeworfen, einen Auftrag so gestückelt zu haben, dass keine öffentliche Ausschreibung nötig war. Tourismusminister Biel Barceló wies die Vorwürfe zurück, alles sei korrekt gelaufen. Die Auftragsvergabe habe interne und externe Kontrollen passiert. /ff