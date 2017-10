Eitel Sonnenschein in der gesamten Woche

Das lässt sich gut an: Der MZ-Blick auf den Hafen von Portitxol am Montagvormittag (23.10.).

Nach dem trüben und regnerischen Sonntag (22.10.) hellt sich das Wetter auf Mallorca wieder auf. Für die kommenden Tage prognostiziert der Wetterdienst Aemet viel Sonne und angenehm warme Höchsttemperaturen um 24 bis 25 Grad.



Dazu weht der Wind lediglich schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Diese stabil-erfreuliche Lage soll die ganze Woche über anhalten. Nachts sacken die Werte allerdings auf nur noch 11 bis 12 Grad ab. Bereits in der Nacht zum Montag war es in großen Teilen der Insel ziemlich kalt:

Die herbstlichere Stimmung hatte ihren Beginn am vergangenen Donnerstag (19.10.) genommen, als heftige Regenfälle die spätsommerlichen Temperaturen um 27 Grad um etwa 7 Grad fallen ließen. In der Serra de Tramuntana fielen 34,1 Liter auf den Quadratmeter und in Colònia de Sant Pere 46,8 Liter. /it