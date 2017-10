Frau aus viertem Stock gestoßen: Polizisten nehmen zwei Männer fest

Erneuter Fall von häuslicher Gewalt auf Mallorca: Polizisten haben in der Nacht zum Montag (23.10.) in Palma zwei 18- und 24-jährige Kolumbianer festgenommen. Der 18-Jährige soll die Freundin des 24-Jährigen – eine 23-jährige Kolumbianerin – aus dem vierten Stockwerk eines Wohnhauses gestoßen haben. Die Frau konnte sich an der Jalousie einer Wohnung im dritten Stock festhalten. Deren Bewohner eilten ihr rechtzeitig zu Hilfe. Der 18-Jährige soll der 23-Jährigen zuvor durch einen Faustschlag einen Zahn herausgeschlagen haben.

Der Übergriff ereignete sich gegen 2 Uhr in der Straße Benet Pons i Fàbregas im Osten der Inselhauptstadt. Die Frau sagte den Polizisten, dass einer der Männer sie zuvor in der Badewanne habe ertränken wollen.

Beide Tatverdächtigen seien den Beamten gegenüber gewalttätig geworden und seien ruhiggestellt worden. Dem 18-Jährigen wird versuchter Totschlag vorgehalten, dem 24-Jährigen Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Erst vergangene Woche hatte in dem gleichen Viertel ein mittlerweile festgenommener Franzose eine Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt und danach einen Brand gelegt.

Zudem hatten am Freitag Polizisten in Andratx einen 55-jährigen Deutschen abgeführt, der im Verdacht steht, seine Frau mehrfach geschlagen zu haben. /it