Katalonien-Frage treibt Balearen-Regierung in die Zwickmühle

Antich (li.) muss sich entscheiden. Stützt er seinen Parteichef in Madrid (Sánchez) oder die balearische Ministerpräsidentin Armengol (re.)? Foto: DM-Archiv

Während sich die Lage in Katalonien zuspitzt, gerät auch die Balearen-Regierung immer stärker unter Druck. Eine für Freitag (27.10.) anberaumte Abstimmung im spanischen Senat stellt die von den Sozialisten (PSOE) angeführte Regierungskoalition in Palma de Mallorca nun vor eine Zerreißprobe.

Wird der sozialistische Senatsabgeordnete und ehemalige Balearenpremier Francesc Antich (PSOE) die aus Madrid vorgegebenen Parteilinie befolgen und der Aufhebung der regionalen Autonomie in Katalonien nach Artikel 155 der Verfassung zustimmen? Oder widersetzt er sich dem Fraktionszwang und erklärt sich zusammen mit der aktuellen balearischen Ministerpräsidenting Francina Armengol solidarisch mit der katalanischen Nachbarregion?

Hintergrund ist die drohende Eskalation der Situation in Katalonien. Die auf Unabhängigkeit drängende katalanische Regierung verstößt mit dem durchgeführten Referendum und der - zwar vorläufig ausgesetzten - Unabhängigkeitserklärung aus Sicht der Zentralregierung in Madrid gegen jegliches Recht. Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy entschied deshalb am Samstag (21.10.), die Regionalautonomie Katalonien aufzuheben.

Und zwar auf die harte Tour: Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont soll zusammen mit seinem gesamten Kabinett des Amtes enthoben werden. Die Regierungsgeschäfte der Region würden dann von den entsprechenden Ministern in Madrid geführt. Dem katalanischen Parlament will Madrid für die kommenden Monate die Kompetenz entziehen, einen neuen Regierungschef zu benennen. Binnen einer Frist von sechs Monaten soll die Region ein neues Parlament wählen. In der Praxis würde das die aus Madrid angeordnete Auflösung des Regionalparlaments bedeuten.



Senatsabstimmung

Zur Umsetzung dieser drakonischen Maßnahmen braucht Rajoy noch die Zustimmung des spanischen Senats. Die Abstimmung soll am Freitag (27.10.) stattfinden. Die entscheidende Frage ist nun nicht, ob Rajoy die Abstimmung gewinnt. Schließlich hält Rajoys Partido Popular (PP) in dieser zweiten Kammer des spanischen Parlaments die absolute Mehrheit. Und auch wenn Rajoy seit den vergangenen Wahlen nur eine wackelige Minderheitsregierung anführt, haben die Oppositionspartien Ciudadanos (liberale Abspaltungsgegner) und Sozialisten (PSOE) Rajoy in dieser Sache volle Unterstützung zugesagt.

So ist dann auch das Abstimmungsverhalten der balearischen Senatsvertreter zwar nicht für die Mehrheit ausschlaggebend, besitzt aber durchaus Sprengkraft in Bezug auf den Regierungspakt. Schließlich besteht dieser aus einer Koalition aus Sozialisten und Més, einer für Umweltschutz und mehr regionale Eigenständigkeit eintretende Linkspartei, die sich klar mit Katalonien solidarisiert. Für die Mehrheit im Parlament benötigt diese Minderheitsregierung außerdem die Zustimmung der linken Protestpartei Podemos.

Inselratspräsident Miquel Ensenyat (Més) forderte nun eine Parlamentsabstimmung, die das Votum der balearischen Vertreter im Senat - der Parlamentskammer der Regionen, in etwa vergleichbar mit dem deutschen Bundesrat - vorgeben soll. Dann müsste sich der Sozialist Antich vermutlich entscheiden: zwischen der aus Palma geforderten Solidarität mit Katalonien und der in der Madrider Parteizentrale vorgegebenen Entscheidung, Rajoy bei der Wiederherstellung des verfassungsrechtlichen Ordnung zu stützen. Eine Entscheidung, die symbolisch für die Zerreißprobe steht, vor der nicht nur Antich, die Balearen-Regierung, die spanischen Sozialisten und nicht zuletzt das ganze Land steht.



Letzte Chance auf Deeskalation

Mit großer Spannung erwartet Spanien die Reaktion der katalanischen Regionalregierung. Erste Äußerungen von Ministerpräsident Carles Puigdemont und der Vorsitzenden des katalanischen Parlaments, Carme Forcadell, deuten darauf hin, dass das Regionalparlament ebenfalls am Freitag - also zeitgleich mit der Senatssitzung - zusammentreten und als Reaktion auf die als Aggression empfundene Entscheidung die Unabhängigkeit ausrufen könnte.

Um die aus solch einer Konfrontation drohende Eskalation der Situation zu verhindern, fordern gemäßigtere Stimmen in der Region, Puigdemont sollte selbst zu Neuwahlen in Katalonien aufrufen. Madrid könnte dann eine Verfassungsänderung mit mehr Rechten für die Regionen in Aussicht stellen und so den separatistischen Bestrebungen etwas Wind aus den Segeln nehmen. /tg