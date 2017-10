Fast eine halbe Million Fluggäste am Wochenende erwartet

Das Ende der Urlaubssaison auf Mallorca ist zum Greifen nah und doch dürften die Passagierzahlen laut Prognosen der Flughafenbetreibergesellschaft Aena an diesem Wochenende in die Höhe schnellen: Mehr als 445.000 Passagiere haben zwischen Freitag (27.10) und Sonntag (29.10.) Reisen von oder nach Mallorca, Menorca oder Ibiza gebucht.

Die meisten von ihnen werden an Palmas Flughafen Son Sant Joan erwartet: Hier werden knapp 336.000 Gäste starten und landen, allein am Samstag (28.10.) sind es knapp 127.000.

Vermutlich sind die Herbstferien in mehreren Bundesländern sowie die anstehenden Feiertage in Deutschland nicht ganz unbeteiligt an den Zahlen. Viele Menschen nehmen sich den Montag als Brückentag, da der Reformationstag am Dienstag (31.10.) in diesem Jahr in ganz Deutschland als gesetzlicher Feiertag gilt. Wegen Allerheiligen bleiben in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Betriebe und Schulen auch am Mittwoch (1.11.) geschlossen. In Spanien ist Allerheiligen nationaler Feiertag.