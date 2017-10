Dreister Hausbesetzer vermietet an der Playa de Palma illegal an Touristen

Gute Lage: Palmas Ortsteil Can Pastilla liegt an der Küste direkt am Flughafen.

Einem besonders dreisten Betrug an Wohnungseigentümer und Urlaubern auf Mallorca ist die Polizei an der Playa de Palma auf die Schliche gekommen. Eine wegen Renovierung vorübergehend leerstehende Wohnung hatte der nun festgenommene mutmaßliche Betrüger an der Playa kurzerhand besetzt, um sie illegal an Urlauber zu vermieten. Den Ermittlungen der Nationalpolizei zufolge hatte der Mann im Juni Wind davon bekommen, dass der eigentliche Bewohner wegen Bauarbeiten kurzfristig ausgezogen war.

Der Beschuldigte steht im Verdacht, das Schloss aufgebrochen, den Strom der Gemeinschaftsanlage angezapft, Mietverträge gefälscht und die Wohnung in Can Pastilla illegal an Feriengäste vermietet zu haben. Dabei vermietete er grundsätzlich an denjenigen, der ihm für die Unterkunft den höchsten Preis bot. Mehrfach seien deshalb Kunden in die unbequeme Lage gekommen, vor verschlossener Tür zu stehen, weil andere ihre Mietzahlung kurzfristig überboten hatten.

Trotz mehrfacher Aufforderung, die Wohnung zu verlassen, soll der Mann nicht von dem lukrativen Geschäft abgelassen haben. Als er schließlich das Haus verlassen musste, ließ er zudem Gegenstände im Wert von 12.000 Euro mitgehen. Nun muss er sich wegen Einbruchs, Diebstahl, Urkundenfälschung, Betrug, Besetzung und illegaler Manipulation des Stromnetzes vor Gericht verantworten. /tg