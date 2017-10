Erst sonnig, dann wolkiger und kühler auf Mallorca

Was für ein Anblick! Die Bucht von Port de Sóller unter der schönen Herbstsonne am Donnerstag (26.10.).

Was für ein Anblick! Die Bucht von Port de Sóller unter der schönen Herbstsonne am Donnerstag (26.10.). Foto: MZ-Webcam

Wer sich noch einmal bei Wärme ein Bad im immerhin noch 23 bis 24 Grad warmen Meer gönnen möchte, sollte sich sputen. Denn nur noch am Freitag (27.10.) wird es am Tag mit 26 Grad und viel Sonne richtig angenehm. Dazu weht gar kein Wind oder nur ein Lüftchen. Am Mittwoch war es in Pollença sogar fast heiß:

Am Wochenende jedoch und auch danach – schließlich ist bald November – wird es mit nur noch maximal 22 Grad spürbar kühler. Am Samstag ist es dann auch noch ab Mittag bedeckt, es weht ein zeitweise frischer Wind.

Es wird also Zeit, die Jacken aus den Schränken zu klauben und zu entstauben, zumal die Werte nachts bei momentan nur 14 Grad und in einigen Tagen lediglich noch bei 12 Grad liegen. An einigen Orten auf dem Lande ist es bereits deutlich kühler – etwa in Binissalem in der Nacht zum Donnerstag, als nur 11 Grad erreicht wurden.

Immerhin muss bis auf weiteres nicht mit Regen gerechnet werden, was die Lage auf Mallorca deutlich vom altbekannten grauen Novemberwetter in Deutschland unterscheidet. Und richtig kalt ist es noch lange nicht. /it