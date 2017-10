Puigdemont signalisiert Bereitschaft zu Neuwahlen

Der katalanische Ministerpräsident Carles Puigdemont ist angeblich bereit, auf eine Unabhängigkeitserklärung zu verzichten und stattdessen regionale Neuwahlen auszurufen, falls die Regierung in Madrid ihrerseits darauf verzichtet, den Artikel 155 anzuwenden und damit die Autonomie Kataloniens aufzuheben. Das berichten mehrere spanische Medien am Donnerstag (26.10.). Unklar ist aber noch, ob die Regierung in Madrid bereit ist, auf dieses Angebot einzugehen.

Puigdemont hatte für Donnerstagmittag eine offizielle Erklärung angekündigt, die dann aber zunächst verschoben und schließlich ganz gestrichen wurde. Aus Regierungskreisen in Barcelona heißt es, Puigdemont befände sich immer noch in Gesprächen.

Die an die Medien durchgestochene Nachricht, dass er zu Neuwahlen bereit sei, hatte unter den Befürwortern einer sofortigen Unabhängigkeitserklärung zu einem Aufschrei der Entrüstung geführt. Vor dem Regierungssitz in Barcelona fanden sich Hunderte zumeist sehr junger Separatisten ein, um den Ministerpräsidenten Fahnen schwenkend und skandierend unter Druck zu setzen. Auch in den sozialen Netzwerken war verschiedenlich von "Verrat" die Rede.

Über diese Frage war bereits am Mittwoch bei der Sitzung im spanischen Kongress ein Riss zwischen Rajoys Volkspartei (PP) und der sozialdemokratischen PSOE sichtbar geworden. Die oppositionellen Sozialisten unterstützen die Minderheitsregierung Rajoys prinzipiell bei den Zwangsmaßnahmen. PSOE-Franktionssprecherin Margarita Robles erklärte allerdings, dass die Anwendung des Artikels 155 nicht nötig sei, sollte Puigdemont den verfassungsmäßigen Rahmen akzeptieren und Neuwahlen ausrufen. Die Regierung verlangt dagegen einen vollständigen Kurswechsel.

Zuvor hatte Puigdemont seine für Donnerstag geplante Madrid-Reise kurzfristig abgesagt. Statt persönlich vor dem Senat seine Argumente gegen die Anwendung des Artikels 155 der spanischen Verfassung - und damit auch seine eigene Absetzung als Ministerpräsident und mögliche Festnahme - vorzubringen, schickte er seine Einwände lieber per Fax. Die Zeit nutzte er für einen Verhandlungsmarathon mit seinen Koalitionspartnern, der am Mittwoch (25.10) begann und am Donnerstag nach sehr kurzer Nachtruhe wieder aufgenommen wurde.

Die Weigerung, vor dem Senat auszusagen hatte Puigdemont scharfe Kritik eingebracht. "Es ist klar, dass Herr Puigdemont keinen Dialog möchte", wetterte Regierungssprecher Iñigo Méndez de Vigo. Rajoy hatte dem katalanischen Regierunschef bereits vorgeworfen, keinerlei Dialogbereitschaft zu zeigen. Puigdemont wolle nur über die Bedingungen und den Zeitrahmen der Unbhängigkeit reden, kritisierte Rajoy im Kongress. Doch über eine illegale Abspaltung gebe es nichts zu bereden.

Am Donnerstag beginnen in Madrid die Sitzung des Senats und in Barcelona das Plenum des katalanischen Parlaments. Beide Sitzungen sollen am Freitag fortgesetzt werden und in einer Entscheidung enden. Viele Beobachter im In- und Ausland hoffen darauf, dass eine Eskalation mit unvorhersehbaren Konsequenzen im letzten Moment abgewendet werden kann. Auch für die Balearen-Regierung auf Mallorca, die bei dem Streit leicht zwischen den Fronten aufgerieben werden könnte, steht bei der Sache viel auf dem Spiel. /tg