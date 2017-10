Hotelbrand am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca

Ein Brand in der Küche des Hotels Costa Azul hat am Freitagnachmittag (27.10.) in Palma de Mallorca kurzzeitig Panik ausgelöst. Gäste und Mitarbeiter mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr bekam den gegen 17 Uhr ausgebrochenen Brand schnell unter Kontrolle, die Rauchentwicklung aber war weithin zu sehen.