Kleinere Unabhängigkeits-Feiern auch auf Mallorca

Willkommen Republik: ein Bild der Kundgebung in Palma de Mallorca. Foto: DM

Einige Hundert, zumeist sehr junge Befürworter der Unabhängigkeitserklärung in Katalonien haben sich am Freitagabend (27.10.) auch auf dem Rathausplatz in Palma de Mallorca versammelt. Zu der Kundgebung aufgerufen hat ein sogenanntes "Komitee zur Verteidigung der Republik" unter der Losung "Willkomme Katalanische Republik – Wir sind dabei".

Eine weitere Kundgebung fand auf der Plaça Sa Bassa in Manacor statt. Die Separatisten auf Mallorca sind nur eine kleine militante Minderheit, die sonst nur mit gelegentlichen Aktionen ihrer Jugendorganisationen in Erscheinung tritt.