Rajoy löst das Parlament in Katalonien auf und ruft Neuwahlen aus

Mariano Rajoy hat wie erwartet am Freitagabend (27.10.) die Regierung in Katalonien entmachtet und darüber hinaus überraschend das dortige Parlament aufgelöst sowie für den 21. Dezember Neuwahlen anberaumt. Der spanische Ministerpräsident reagierte damit auf die zuvor von den Separatisten in Barcelona ausgerufene Unabhängigkeit.

