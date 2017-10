Guardia Civil jagt Supermarkt-Räuber

Beamte der Guardia Civil jagen auf Mallorca eine Bande von Supermarkt-Räubern, die in diesem Jahr bereits mindestens sieben Überfälle verübt haben. Sie gehen dabei immer gleich vor: Die Kriminellen öffnen im Dach ein Loch und seilen sich ab. Dann deaktivieren sie das Alarmsystem, dringen in die Büroräume ein und machen sich an die Tresore heran. Diese Methode ist aus dem legendären französischen Spielfilm "Rififi" von 1955 bekannt. In den vergangenen Monaten schlugen die Täter in Inca, Can Picafort, Alcúdia, Cala Ratjada und Campos zu.

Zuletzt drangen die Kriminellen am vergangenen Sonntag (22.10.) in einen Supermarkt der deutschen Kette Müller in Inca ein. Dort erbeuteten sie Waren und Bargeld im Wert von 40.000 Euro. Im Sommer hatte es auch die Müller-Filialen in Cala Ratjada und Campos getroffen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei den Tätern um Berufsverbrecher mit Wohnsitz auf Mallorca handelt. /it