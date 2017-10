Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont

Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Kataloniens ehemaligen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regierung erhoben. Der Vorwurf laute unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza am Montag (30.10.) in Madrid. Den separatistischen Politikern könnten so langjährige Haftstrafen drohen.

Der am Freitag von der Zentralregierung abgesetzte Puigdemont hat bislang auf eine offene Machtprobe verzichtet. Wie auch die meisten seiner Minister versuchte er bislang nicht, die Amtsgeschäfte wieder aufzunehmen. Auch Parlamentspräsidentin Carme Forcadell akzeptiert anscheinend die Auflösung des Parlaments durch die Zentralregierung. Sie verzichtete am Montag auf die Einberufung einer geplanten Ausschuss-Sitzung.

