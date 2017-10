Arbeiter stürzt von Baugerüst sechs Meter in die Tiefe und verletzt sich am Kopf

Bei einem schweren Arbeitsunfall in Canyamel im Osten von Mallorca hat sich ein Arbeiter am Montag (30.10.) schwer verletzt, als er von einem Baugerüst sechs Meter in die Tiefe stürzte. Der 56-Jährige erlitt dabei gefährliche Kopfverletzungen.

Der Unfall ereignete sich gegen 13.25 Uhr in dem zur Gemeinde Capdepera gehörenden Küstenortsteil Canyamel. Ein Rettungswagen brachte den Mann in das Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca. /tg