Kampf gegen Plastiktüten in Cala Ratjada

Plastiktüten ein Mal benutzen und dann wegschmeißen? Im beliebten Urlaubsort Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca soll das möglichst nicht mehr passieren. Das zuständige Rathaus von Capdepera hat jetzt eine Kampagne initiiert, die die umweltschädliche Praxis ausmerzen soll. Das Motto: "Bossa? No, gràcies" - "Tüte? Nein, danke".

Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erklärt, waren Aufklärer bereits den gesamten Oktober über dort vertreten, wo besonders viele Tüten benutzt werden: auf den Wochenmärkten, in Supermärkten und in Souvenirläden. Ziel sei es, die Bevölkerung und auch die Urlauber dafür zu sensibilisieren, dass die Plastiktüten aufgrund ihrer Herstellung und der langen Halbwertszeit in ihrer Masse Schaden für die Natur anrichten.

Ein Tütenverbot wie in Palma werde zwar nicht angestrebt, stattdessen wird aber eine schonende und gleichzeitig stilvolle Alternative angepriesen: die "senalletes de llata", traditionelle Körbe, die beim Einkauf statt der Tüten verwendet werden sollen. /somo