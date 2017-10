Eine Million Euro für Mallorcas Mühlen

Viele der 1.070 Mühlen im Pla de Sant Jordi sehen so aus. Das will der Inselrat jetzt ändern.

Viele der 1.070 Mühlen im Pla de Sant Jordi sehen so aus. Das will der Inselrat jetzt ändern. Foto: Bosch

Die Mühlen im Pla de Sant Jordi nahe des Flughafens von Mallorca sollen wieder ihre ursprünglichen Funktion erfüllen und Wasser aus dem Boden des Flachlandes östlich von Palma pumpen. Der Inselrat von Mallorca will jetzt eine Subvention von 1,11 Millionen Euro zur Verfügung stellen, mit der viele der über 1.000 Mühlen wiederhergerichtet werden sollen. Die Unterstützung soll bis 2019 stufenweise in drei Auszahlungen erfolgen.

Die meisten der exakt 1.070 Mühlen im Pla de Sant Jordi befinden sich in heruntergekommenem Zustand, wie Inselratspräsident Miquel Ensenyat betonte. "Wir haben den größten Windpark in Europa, aber haben das überhaupt nicht vor Augen", beklagte er. Die Hilfen des Inselrats fließen in die Herrichtung der Türme, der Wasserbecken und in die Instandsetzung des Mechanismus mit traditionellen Techniken und Materialien.

Bedingung für die Subvention ist, dass die Mühle nach der Restaurierung auch tatsächlich wieder in Betrieb genommen wird und dass die Eigentümer sich um die Erhaltung kümmern sowie Besuchergruppen kostenlos die Mühle zeigen.

Weiterhin aktiv ist auch noch die Kampagne "Apadrina els molins" (Adoptiere die Mühlen), bei der Freiwillige einen Geldbetrag spenden, der in die Erhaltung der Mühlen auf der Insel fließt. Wer Interesse hat, erhält weitere Informationen unter apadrinamoli@conselldemallorca.net oder unter 971-21 98 15. /jk