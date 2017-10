Puigdemont präsentiert sich in Brüssel als Opfer

Carles Puigdemont am Dienstag (31.10.) in Brüssel.

Carles Puigdemont, der von der Zentralregierung in Madrid abgesetzte katalanische Ministerpräsident, bleibt sich selbst treu: Bei einer Pressekonferenz in Brüssel präsentierte er sich am Dienstag (31.10.) als Opfer der "militärischen" Repression des Zentralstaats, ließ aber offen, ob er und mehrere seiner ebenfalls nach Belgien ausgereisten Minister in absehbarer Zeit nach Spanien zurückkehren werden.

Er sei nicht nach Brüssel gereist, um Asyl zu beantragen, so Puigdemont, sondern als freier europäischer Bürger. Allerdings werde er erst nach Katalonien zurückkehren, wenn seinen Ministern und ihm ein "gerechter" und "unabhängiger" Prozess "garantiert" werde.

In Spanien hatte die Staatsanwaltschaft am Montag unter anderem wegen "Rebellion" Anklage gegen die ehemaligen Regierunsmitglieder erhoben, die am Freitag eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens ermöglichten. Darauf könnten bis zu 30 Jahre Haft stehen, wie Puigdemont selbst bei der Pressekonferenz immer wieder unterstrich.

Man nehme in Brüssel nach wie vor Regierungsaufgaben wahr, so Puigdemont in dem mit internationalen Journalisten vollbesetzten Saal des Pressezentrums in Brüssel. Die andere Hälfte der Regierung unter Leitung des stellvertretenden Ministerpräsidenten Oriol Junquera täte in Katalonien ein Übriges. Man werde mit "größtmöglicher Kreativität" weiterregieren.

Puigdemont versicherte, die Ergebnisse der von der Zentralregierung für den 21. Dezember angesetzten Regionalwahlen zu respektieren, und forderte die Zentralregierung dazu auf, das ebenfalls zu tun. Er spielte damit darauf an, dass Madrid nach Ansicht der Separatisten das Resultat einer am 1. Oktober abgehaltenen Volksbefragung über die Unabhängigkeit Kataloniens ignoriert.

Das Referendum, wie auch die Gesetze, die es ermöglichten, waren vom spanischen Verfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Die separatistische Regierungskoalition hatte es dennoch ebenso wie die daraus resultierende Unabhängigkeitserklärung forciert. /ck