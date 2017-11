Germania fliegt wieder von Tegel aus nach Mallorca

Nach der Pleite von Air Berlin hat die Fluggesellschaft Germania angekündigt, ab Sommer 2018 von Berlin-Tegel (TXL) aus täglich Palma de Mallorca anzufliegen. Dafür werde man nach drei Jahren Abwesenheit wieder eine Basis in Tegel eröffnen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Ab Mai will man 13 Ziele ab TXL anfliegen. Neben den Kanarischen Inseln werden Faro an der Algarve und Funchal auf Madeira angeflogen, Marsa Alam in Ägypten sowie mehrere griechische Inseln. Zu ihnen gehören Kos, Korfu, Kreta und Rhodos.

Im Winterflugplan werden insgesamt sechs Reiseziele in Ägypten, Israel und Spanien angeboten, darunter ist auch Palma de Mallorca.

"Willkommen zurück in Berlin-Tegel", sagte Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, laut Pressemitteilung.

Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 Millionen Passagiere, ihren Hauptsitz hat sie in Berlin-Schönefeld.