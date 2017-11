Fünf Festnahmen nach Drogen-Razzia in Son Banya

Die Policía Nacional hat am Freitag (3.11.) eine Razzia in Son Banya durchgeführt. Dabei kam es in der für den Drogenverkauf bekannten Barackensiedlung in der Nähe des Flughafens von Palma de Mallorca zu fünf Festnahmen.

In der sogenannten Operation Tanque konnten in Baracken der Clans "Los Valencianos" und "El Moreno" sieben Kilogramm Kokain konfisziert werden.

In einer weiteren Operation, Zafir genannt, ging es den Clans "la Guapi" und "la Bizca" an den Kragen. Die Polizisten fanden drei Kilogramm Kokain und 100.000 Euro Bargeld.

Die Razzia ist noch nicht beendet, sodass es zu weiteren Festnahmen kommen kann. Mit speziellen Maschinen untersuchen die Beamten das Haus von Clanchef "El Moreno", da sie in Verstecken größere Mengen Bargeld vermuten. /rp